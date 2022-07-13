14 июля в Волгоградской области будут грозы и дожди

Температура воздуха прогреется до 31 градуса Фото: Антон ПИКУС

Дожди и грозы ожидаются в Волгоградской области в четверг, 14 июля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, в некоторых районах будут небольшие осадки. При этом пекла и духоты не будет. Температура воздуха прогреется ночью до +15...+20º, а днем до +26...+31º. Но стоит учесть, что в этот день специалисты прогнозируют сильный ветер. Местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

МЧС предупреждает жителей о высоких рисках пожаров в нескольких районах – Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Суровикинском и Чернышковском. Не стоит разводить костры, жечь мусор и нарушать правила пожарной безопасности. это чревато не только ЧП, но и серьезными санкциями.