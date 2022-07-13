Спортивный директор «Ротора» рассказал, почему открытая тренировка пройдет не на «Волгоград Арене»

Открытая тренировка "Ротора" пройдет на ВГАФКе Фото: Эдуард Пальгунов

Пока футболисты «Ротора» находятся на сборах перед началом сезона второго дивизиона. Накануне официальных игр волгоградская команда проведет открытую тренировку для болельщиков. Она состоится 21 июля в 19.00. местом проведения выбрано поле Волгоградской государственной академии физической культуры. Спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко рассказал, что на «Волгоград Арене» невозможно провести мероприятие из-за потенциально больших трат.

- Дело в том, что мы сегодня финансируемся из бюджета. И в бюджете есть очень строгие правила по расходованию средств. Мы их не можем нарушать. К сожалению, чтобы провести открытую тренировку на «Волгоград Арене», нужно достаточно много средств, чтобы была осуществлена безопасность и другие меры по регламенту массовых мероприятий. Постараемся разместить всех на стадионе ВГАФК, - отметил Федор Щербаченко в интервью пресс-службе «Ротора».

Во время открытой тренировки болельщики смогут сфотографироваться и взять автографы у футболистов. Да и в целом узнать их в лицо, ведь летом после вылета команды из ФНЛ состав «Ротора» обновился почти полностью, поклонникам «сине-голубых» по сложившейся традиции придется привыкать к новым лицам.