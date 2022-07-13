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Спорт13 июля 2022 11:54

Спортивный директор «Ротора» рассказал, почему открытая тренировка пройдет не на «Волгоград Арене»

Федор Щербаченко отметил, что аренда стадиона потребовала бы много денег
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Открытая тренировка "Ротора" пройдет на ВГАФКе

Открытая тренировка "Ротора" пройдет на ВГАФКе

Фото: Эдуард Пальгунов

Пока футболисты «Ротора» находятся на сборах перед началом сезона второго дивизиона. Накануне официальных игр волгоградская команда проведет открытую тренировку для болельщиков. Она состоится 21 июля в 19.00. местом проведения выбрано поле Волгоградской государственной академии физической культуры. Спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко рассказал, что на «Волгоград Арене» невозможно провести мероприятие из-за потенциально больших трат.

- Дело в том, что мы сегодня финансируемся из бюджета. И в бюджете есть очень строгие правила по расходованию средств. Мы их не можем нарушать. К сожалению, чтобы провести открытую тренировку на «Волгоград Арене», нужно достаточно много средств, чтобы была осуществлена безопасность и другие меры по регламенту массовых мероприятий. Постараемся разместить всех на стадионе ВГАФК, - отметил Федор Щербаченко в интервью пресс-службе «Ротора».

Во время открытой тренировки болельщики смогут сфотографироваться и взять автографы у футболистов. Да и в целом узнать их в лицо, ведь летом после вылета команды из ФНЛ состав «Ротора» обновился почти полностью, поклонникам «сине-голубых» по сложившейся традиции придется привыкать к новым лицам.