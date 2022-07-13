В Волгограде зама главврача поликлиники отправили под суд на мошенничество

Волгоградский следком завершил расследование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней сотрудницы поликлиники. Бывшую заместителя главного врача обвиняют в мошенничестве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, злоумышленница украла из бюджета более 1 миллиона рублей

Следователи выяснили, что обвиняемая обманула 29 сотрудников медучреждения, сообщив, что стимулирующие выплаты нужно вернуть.

- Она сообщила заведомо ложные сведения о том, что получаемые ими стимулирующие выплаты якобы предназначены для оплаты ремонтных работ, проводимых в поликлинике, в связи с чем подлежат возврату, - уточнили в следкоме.

Все средства женщина присвоила и потратила по своему усмотрению. Уголовное дело передадут в суд в ближайшее время.