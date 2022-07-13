Волгоградец сел в непристойной позе у Вечного огня на Мамаевом кургане

Фото: пресс-служба облсуда

13 июля Центральный райсуд Волгограда арестовал на 7 суток Алексея Сердюкова за мелкое хулиганство. Несколько дней назад мужчина совершил необъяснимый поступок: он приехал на Мамаев курган, поднялся в Зал воинской славы, снял обувь и сел в непристойной позе у Вечного огня.

Сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана, на него составили протокол по статье 20.1 КоАП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Сердюков признал свою вину и даже раскаялся, однако это ему не помогло. Ближайшую неделю волгоградец проведет за решеткой.