В Волгограде в 2023 году полностью благоустроят улицу Титова

Фото: пресс-служба АВО.

Тысячи жителей Волгограда проголосовали за благоустройство улицы Титова в Краснооктябрьском районе. Работы начались в 2021 года, а завершатся в 2023-м. Сегодня губернатор Андрей Бочаров оценил ход масштабной реконструкции. Бульварная часть вдоль дороги уже приведена в порядок. на тротуарах – брусчатка, есть уличное освещение, камеры, система полива высаженных кустарников и цветов, лавочки и урны.

- Отличительной чертой этого бульвара являются каштаны. О чём и просили жители — мы сохранили деревья и максимально восстановили каштановую аллею, - сказал глава региона Андрей Бочаров.

На втором этапе рабочие восстановят пешеходную лестницу и благоустроят площадь между проспекта – Ленина и малым. Уже к осени следующего года волгоградцы смогут оценить преображенное общественное пространство.