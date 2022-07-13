В Волгоградской области отметили устойчивость экономики и рост доходов жителей

Волгоградцы за полгода вернули по НДФЛ 4,5 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области увеличение налоговых поступление в первом полугодии 2022 года свидетельствует об устойчивости региональной экономики, росте деловой активности и доходов жителей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Федеральной налоговой службе по Волгоградской области. За полгода в бюджет региона поступило налогов на сумму 55,1 млрд рублей – темп роста составил 124,2%.

Основные доходы связаны с налогами на прибыль (18,9 млрд рублей), на доходы физических лиц (21,4 млрд рублей). При этом за 6 месяцев 2022 года налогоплательщики вернули по НДФЛ на банковские счета 4,5 млрд рублей. Эта сумма в 2 раза больше той, что была за аналогичный период прошлого года. В областной бюджет поступили 4,4 млрд рублей по упрощенной системе налогообложения, 3,9 млрд рублей по налогу на имущество.

Консолидированный бюджет Волгоградской области в части администрируемых налоговыми органами доходов по итогам 6 месяцев 2022 года к годовым бюджетным назначениям исполнен на 49 %, - отметили в региональном УФНС.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Волгоградской области за полгода увеличились на 23,5% по сравнению с шестью месяцами прошлого года.