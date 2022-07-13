В волгоградских роддомах снова можно оформить документы на ребенка до выписки

Для мамочек это очень удобно: оформить все и сразу. Фото: администрация Волгоградской области

Цифры по коронавирусу продолжают снижаться. В Волгоградской области сняли практически все ограничения, связанные с пандемией. Коснулось это и услуг МФЦ. С 1 июля сотрудники после двухлетнего перерыва снова выезжают в роддома для оформления документов на ребенка. До выписки можно сделать свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, и даже написать заявление на маткапитал и социальные пособия. Это очень удобно для мамочек, так как после рождения ребенка бывает непросто вырваться куда-либо даже на пару часов.

Как рассказали сайту Volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, с 2016 года таким образом оформили все необходимые бумаги более 10 тысяч мамочек.

Услугу оказывают в пяти роддомах: роддомах №2, №4, Волгоградском областном клиническом перинатальном центре № 2, роддоме горбольницы Волжского и роддоме Центральной горбольницы Камышина.