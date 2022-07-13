«Сейчас вас сожгу»: под Волгоградом мужчина пытался убить жену и сына

Мужчине дали 3 года тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

49-летний житель Урюпинского района не смог пережить развод с супругой и решил ей отомстить даже после расставания. Мужчина попытался сжечь бывшую возлюбленную вместе с их 4-летним ребенком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, ему дали 3 года колонии.

Сам инцидент случился в октябре 2021 года в Урюпинске. Сначала экс-супруг проколол шины в иномарке женщины, потом взял канистру с бензином и направился в магазин «Лукошко», где была бывшая с сыном.

- Облив помещение воспламеняющейся жидкостью, Ляхов стал выкрикивать в адрес присутствующих угрозы убийством, заявляя «сейчас вас сожгу!». Потерпевшие успели покинуть помещение, - рассказали в облсуде.

Затем он устроил пожар. Сжег мужчина и машину. В итоге ему упрятали в тюрьму и назначили компенсацию. Реальный ущерб составил 2,4 миллиона, но назначили выплатить всего 20 тысяч рублей.