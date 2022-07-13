В Волгоградской области председателя СНТ осудили за махинации с землей

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Городищенский районный суд вынес приговор председателю СНТ «Мелиоратор» за злоупотребление полномочий. Владимир Сенотов в 2018 и 2019 годах без решения членов товарищества уменьшил площадь земли общего пользования более чем на 53 тысячи квадратных метров. Это площадь почти 7 футбольных полей. Председатель СНТ предоставил землю для участков третьим лицам. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину Владимир Сенотов не признал. Ему удалось избежать реального тюремного заключения. По решению суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок также составит 1,5 года. Приговор вступил в силу.