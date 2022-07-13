«Ротор» подписал контракт с футболистом, выступавшим за команду в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Илья Мартынов выступал за "Ротор" под номером 3. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» 13 июля сообщил об очередном пополнении состава. Причем контракт с волгоградским клубом подписал футболист, который защищал цвета «сине-голубых» в прошлом сезоне первенства ФНЛ. Продолжит выступление за «Ротор» защитник Илья Мартынов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе клуба из Волгограда, соглашение заключено по схеме «1+1».

Илья Мартынов перешел в «Ротор» прошлым летом из «Краснодара». По окончанию сезона-2021/2022 22-летний центральный защитник мог перейти в другую команду. Однако в итоге принял решение остаться в волгоградском коллективе. В прошлом игровом году он провел за «сине-голубых» 23 матча и забил 1 мяч.

Также «Ротор» объявил о подписании контракта сроком на 1 год с полузащитником Магомедом Магомедовым. Уроженцу Кизляра 24 года. За свою карьеру он выступал в махачкалинских «Анжи» и «Легионе Динамо».