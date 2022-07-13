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Общество13 июля 2022 8:46

В Волгограде 4-летний ребенок-инвалид остался без жизненно важных лекарств

Прокуратура добилась того, чтобы мальчик получал нужные препараты
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Судья защитил права ребенка.

Судья защитил права ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский райсуд Волгограда вместе с прокуратурой помогли семье, воспитывающей ребенка-инвалида. 4-летний мальчик нуждался в дорогих лекарствах, которые не предоставлялись по полису бесплатно. Родители не могли покупать препараты, поэтому обратились в надзорное ведомство.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, обязанность помочь ребенку и семье возложили на комитет здравоохранения. После решения суда облздрав сразу же предоставил мальчику нужные лекарства.

- После вмешательства прокуратуры по решению суда права несовершеннолетнего восстановлены, он обеспечен необходимым для лечения объемом препарата, - добавили в прокуратуре.