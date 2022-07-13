Под Волгоградом в жестком ДТП погиб 23-летний пассажир Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло ранним утром 13 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, 25-летний водитель вместе с пассажирами ехал в стороны города-героя в направлении Ленинска.

- На 39 километре напротив строения 30а по улице Кузнецкая в поселке Средняя Ахтуба не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в полиции.

В итоге сам водитель и его 21-летний приятель получили тяжелые травмы. А 23-летний мужчина погиб на месте аварии еще до приезда «скорой». В настоящий момент экипажи ГИБДД на месте происшествия выясняют обстоятельства случившегося.