В Волгограде задержали националистов с рюкзаком, набитым оружием

У мужчины был большой арсенал дома. Фото: УФСБ по Волгоградской области

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области выявили и задержали экстремиста. Мужчина увлекается идеологией нацизма. Дома у него хранились два флага со свастикой, 3 килограмма тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной войны, ствол винтовки Mauser 98k.

Когда 33-летний мужчина понял, что за ним пришли, он скинул рюкзак с балкона. Но оперативные сотрудники его быстро нашли. Внутри был приличный арсенал: пистолет Макарова, 60 патронов, 2 гранаты Ф-1, польская граната О-23, 2 СВУ.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.222 К РФ – передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Задержанный во всем признался. Теперь следователям предстоит выяснить все преступные связи волгоградца.