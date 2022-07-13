В Волжском умер пассажир автобуса

Следователи организовали проверку по факту смерти пассажира автобуса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волжском трагедия произошла в автобусе №24. Во время поездки скончался 68-летний мужчина. Это произошло днем 12 июля. Пенсионер возвращался домой. Когда автобус был на остановке «Стоматологическая поликлиника №1», ему вдруг стало плохо. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, пассажир в присутствии пассажиров и кондуктора скоропостижно скончался.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала гибель мужчины. У него не было следов повреждений и признаков насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку.