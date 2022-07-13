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Происшествия13 июля 2022 7:46

В Волжском умер пассажир автобуса

Пенсионеру неожиданно стало плохо во время поездки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи организовали проверку по факту смерти пассажира автобуса

Следователи организовали проверку по факту смерти пассажира автобуса

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волжском трагедия произошла в автобусе №24. Во время поездки скончался 68-летний мужчина. Это произошло днем 12 июля. Пенсионер возвращался домой. Когда автобус был на остановке «Стоматологическая поликлиника №1», ему вдруг стало плохо. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, пассажир в присутствии пассажиров и кондуктора скоропостижно скончался.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала гибель мужчины. У него не было следов повреждений и признаков насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку.