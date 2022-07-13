В Волгоградской области за вечер 2 водителя скрылись с мест ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 12 июля произошли 2 ДТП, после которых водители скрылись. В Октябрьском районе в 23.17 неизвестный автомобиль на трассе «Волгоград-Котельниково» совершил касательное столкновение с 26-летним велосипедистом, который ехал по обочине без светоотражающих элементов на одежде. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Велосипедиста госпитализировали, а водителя машины ищут полицейские.

Во вторник в 22.55 в Советском районе на улице Электролесовской 68-летний мужчина на «Renault Logan» не выдержал боковой барьер и врезался в неустановленный автомобиль, который двигался во встречном направлении. Водителя «Renault» скорая помощь увезла в больницу, другой участник ДТП покинул его место.