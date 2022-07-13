Пьяный волгоградец попал в полицию за неприличное фото у Вечного огня на Мамаевом кургане

Мужчина винит во всем алкоголь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Информация о оскорбительном фото появилась в волгоградских соцсетях. На снимке мужчина сидит босым у Вечного огня на Мамаевом кургане с неприличным жестом. Полиция, которая следит за информацией о правонарушениях и через соцсети тоже, отреагировала на пост и быстро нашла позера. Им оказался 34-летний житель Волгограда. Он уже давно перебрался в наш город из Казахстана. Но вести себя, видимо, не научился.

Полицейские задержали хулигана. Он признался, что на фото действительно он. В этот день мужчина, работающий водителем погрузчика, изрядно выпил очень много водки, в чем и признался следователям. В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за мелкое хулиганство. Ему могут присудить 15 суток.

Сам мужчина раскаивается и винит во всем алкоголь – бес пьяного попутал.