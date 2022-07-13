Волгоградец заразился лихорадкой Западного Нила от укуса комара

Болезнь требует серьезного лечения, чтобы избежать тяжелой формы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычный укус комара привел к серьезным последствиям у жителя Городищенского района. Мужчина заразился от насекомого лихорадкой Западного Нила. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Это первый случай заражения ЛЗН в регионе в этом году.

В ведомстве отметили, что основными переносчиками инфекции являются комары, также иксодовые и аргасовые клещи. После укуса зараженного насекомого инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, может продолжаться до 2 недель, а у людей с ослабленным иммунитетом несколько недель.

- У некоторых инфицированных развивается лихорадка - фебрильная болезнь. Кроме лихорадки при фебрильной болезни среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В большинстве случаев заражение проходит в легкой форме, и пациенты выздоравливают. Однако последствия в виде усталости и слабости могут сохраняться на протяжении недель или месяцев. При отсутствии должного лечения ЛЗН может привести к энцефалиту, менингиту и летальному исходу.

Напомним, в этом году в Волгоградской области также зафиксировали 2 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.