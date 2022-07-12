До конца года в новом микрорайоне Волгограда построят две дороги

Новые улицы продлят на 700 метров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До конца 2022 года в микрорайоне Родниковая Долина в Советском районе Волгограда должны построить две новых дороги протяженностью 700 метров на улице Родниковой и на улице №10. Дорожно-транспортную инфраструктуру расширяют по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодня на объектах полностью завершены подготовительные работы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете строительства Волгоградской области.

Новая дорога на улице Родниковой готова уже на 24%. Здесь сделали коллектор для ливневки, смонтировали колодцы, устанавливают опоры фонарей. На главном и параллельном проездах формируют земляное полотно. На улице №10 тоже строят полотно будущей дороги полотна. Также рабочие приступили к опрессовке основного коллектора ливневой канализации и монтажу колодцев. Завершить работы должны до конца года. Кроме нового освещенного проезда для автомобилей здесь сделают тротуары и съезды, поливочный водопровод для зеленой зоны. После поставят светофоры и дорожные знаки.

Всего в этом году на развитие инфраструктуры Волгограда по программе «Стимул» построят пять объектов на 800 миллионов рублей, 780 из которых выделили из федерального бюджета. До 2025 года запланировали возвести еще 13 объектов инфраструктуры в семи жилых комплексах. Вложения составят 2,6 миллиарда рублей.