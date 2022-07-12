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Общество12 июля 2022 14:33

Под Волгоградом полицейские поймали браконьера со 130-килограммовой белугой

У рыбы было 8 килограммов икры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу

Фото: Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу

В Волгоградской области полицейские поймали с поличным браконьера. Они задержали в Волге у хутора Громки Светлоярского района 51-летнего мужчину. Он был на лодке с мотором, а рыбачил при помощи самоловной крючковой снасти. Причем ловил особо ценные биоресурсы. В прицепе автомобиля мужчины полицейские обнаружили самку белуги. Ее длина составила около двух метров, а вес – 130 килограммов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

При исследовании было установлено, что самка была с икрой весом более 8 килограммов. Ущерб водно-биологическим ресурсам Российской Федерации браконьером составил около 880 тысяч рублей. На него было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишению свободы до четырех лет и штраф до миллиона рублей.