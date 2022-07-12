Волгоград вошел в топ-10 городов для трехдневного отдыха

Мамаев курган далеко не единственная точка притяжения туристов. Фото: музей-заповедник Сталинградская битва

После ослабления коронавирусных ограничений Волгоград укрепляет позиции туристического центра. По итогам июня 2022 года город-герой вошел в топ-10 лучших городов для трехдневного отдыха по итогам исследования сервиса Tvil.ru. Другие сервисы поставили Волгоград в 20 самых популярных направлений для путешествий по России. Гостей ждут винные туры, гастротуризм и уникальные места региона. За полгода их оценилиболее 740 тысяч путешественников, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по развитию туризма Волгоградской области.

Так, в рейтинге Tvil.ru Волгоград попал в топ вместе с такими популярными у путешественников направлениями, как Сочи и Кисловодск, Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, Нижний Новгород, Карелия и Ростов-на-Дону. По версии Туту.ру, наш город стал одним из самых популярных железнодорожных направлений июня 2022 года, а в июле многие забронировали авиабилеты в Волгоград.

Сейчас туристов в Волгограде встречают не только Мамаев курган, но и обновленные парки и набережная. Александровский грабен, расположенный неподалеку от города, вошел в топ-1000 культурных туристических брендов России. Туристы с удовольствием выбирают экскурсии на винодельни Среднеахтубинского и Дубовского районов. Кроме того, в рейтинге Marketing Logic Волгоград занимает 9 место в стране по развитию инфраструктуры общепита и 8 место среди больших городов с развитой гостиничной инфраструктурой.