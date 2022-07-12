Под Волгоградом собираются построить здание для томографа за 29 млн рублей

Здание для томографа появится в городской больнице Камышина. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области объявили аукцион для отбора подрядчика, который спроектирует и построит здание для компьютерного томографа. Объект должен появиться в Камышине на базе городской больницы №1. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, начальная цена торгов составляет 28 миллионов 916 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета Волгоградской области.

Победившая на аукционе компания после заключения контракта должна до 30 октября предоставить проект здания для томографа. К этому времени он должен пройти и экспертизу. После получения положительного заключения подрядчик обязан возвести объект и ввести его в эксплуатацию до 15 декабря 2022 года.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 20 июля.