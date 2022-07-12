В пяти районах Волгограда временно отключат свет 13 июля

Электричества не будет с 9 часов утра до вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 13 июля 2022 года, тысячи волгоградцев будут весь день сидеть без света и работающих сплит-систем, а также с нагревшимися холодильниками. Из-за плановых ремонтных работ на электросетях с 9.00 до 17.00 отключат электроснабжение в домах Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. В списке адресов и частный сектор, и многоэтажные дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе без электричества в эту среду окажутся жители домов по адресам: улицы Богунская, 16; Ватутина, 12 и 14; Еременко, 84, 86, 88, 92; Жданова, 2-18, 5, 7, 9, 11а, 11-25, 39, 43, Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55, Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, Тарифная, 29 и 31, Типографская, 40, а также света не будет в переулках Смирнова, 2, 4, 1-7 и Вязниковском, 3-7. В Центральном районе коммунальных страдальцев будет гораздо меньше. Под отключения попадут пять домов на улице Хиросимы - №7, 7а, 9, 11 и 13. В Дзержинском районе локальный блэкаут объявят в это время в Жилгородке на улицах 51-й Гвардейской Дивизии, №53, 55, 57; Восточно-Казахстанская, №16 и 18, Танкистов, №4, 6 и 8.

В Красноармейском районе без света придется провести весь рабочий день жителям улицы Фадеева, 29, 31, 35 к. Б и проспекта Героев Сталинграда, 13, 15, 17. В Кировском районе обесточат в среду дома на семи улицах по адресам: Астраханская, 81-85, 86-94, Добролюбова, 93-11, 72-86, Гастело, 11-31, 8-24, Первоуральская, 1-3, 2-12, Серафимовича, 9-19, Терновая, 35-51, 38-48, Шлюзовая, 10а-28а.