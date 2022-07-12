В Волжском директора аквапарка, где утонул ребенок, посадили под домашний арест

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Сегодня, 12 июля, Волжский горсуд посадил под домашний арест директора аквапарка «21 век» Григория Газаряна. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, он продлится до 26 августа этого года. напомним, Газаряна подозревают в оказании услуг, которые привели к смерти ребенка.

Трагедия произошла в спортивно-оздоровительном комплексе 26 июня. Там утонул 13-летний мальчик, который приехал в аквапарк вместе с родителями из Астрахани. Ребенок скатился с аттракциона в воду и не смог выплыть.

- Органами предварительного следствия Газарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, - уточнили в ведомстве.

Также по уголовному делу привлечены двое инструкторов, оператор и один из руководителей.