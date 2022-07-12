Под Волгоградом без вести пропал 46-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В городе Дубовка Волгоградской области без вести пропал 46-летний мужчина. Об Алексее Кочкине ничего неизвестно с 11 июля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Известно, что рост пропавшего 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

В день пропажи Алексей Кочкин был одет в красную футболку, темно-синие шорты в белую клетку, бежевые сандалии. Представители отряда «ЛизаАлерт» обратились к жителям Волгоградской области с просьбой помочь в поисках жителя Дубовки. Обладающих какой-либо информации о нем просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.

Напомним, в Волгоградской области идут поиски еще трех человек. Без вести пропали 47-летний житель Калачевского района, 25-летняя волгоградка и 42-летний мужчина из областного центра.