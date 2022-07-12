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Происшествия12 июля 2022 13:09

В Волгограде хозяйка дома зарегистрировала у себя более 70 иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мигрантов вернут на родину. Фото: АВО

Мигрантов вернут на родину. Фото: АВО

В Волгограде после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев после того, как хозяйка частного дома зарегистрировала у себя на 127 квадратных метрах более 70 граждан других государств, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что в частном доме на улице Панкратова зарегистрировано более 70 иностранных граждан. Это давало им право работать в нашей стране. На деле никто из мигрантов в доме не жил, зато хозяйка с каждого прописанного получала по одной - две тысячи рублей. Теперь женщине придется отвечать по уголовному делу, а иностранцев сняли с регистрационного учета и собираются выдворять за пределы РФ.