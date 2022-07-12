17-летнюю школьницу из Волгограда жестоко убили в Липецке во время прогулки

Убийца дал признательные показания.

Жуткое убийство произошло 11 июля в городе Ельце Липецкой области. Жительница Волгограда вечером возвращалась к родственникам, к которым приехала в гости на каникулы. Она разговаривала по телефону со своим парнем, когда на нее напал неизвестный мужчина. Он просто набросился на нее и стал бить по голове кулаками и камнями. После того, как она перестала дышать, он бросил ее в кусты, раздел, накрыл травой. Окровавленную одежду заметили прохожие. Они и сообщили о происшествии в полицию. На место быстро выехала следственно-оперативная группа. Жестокого убийцу задержали уже на следующий день. В его квартире провели обыск, взяли анализы.

В квартире нашли следы с биологическими следами. Фото: СК

- Изъята его одежда и обувь с биологическими следами, и получены неопровержимые доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению, - сообщили в СУ СК по Липецкой области.

31-летний мужчина уже был судим за покушение на разбойное нападение. Сейчас он дает признательные показания. Ему предстоит пройти несколько экспертиз, в том числе и на вменяемость. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте.