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Общество12 июля 2022 12:13

В Волгограде управкомпанию оштрафовали на 20 тысяч за скрытность

ООО «Алые Паруса» не предоставило госжилнадзору документы для проверки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде очередная УК заработала штраф. Фото: АВО

В Волгограде очередная УК заработала штраф. Фото: АВО

В Волгограде управляющую компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей за скрытность. ООО «Алые Паруса» не предоставило госжилнадзору документы по перерасчету платы за содержание общего имущества для проведения внеплановой документарной проверки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

На свою управляющую компанию в марте 2022 года пожаловались жильцы дома на улице Электростальской, 12 в Красноармейском районе. Волгоградцы требовали перерасчет, так как плату за содремжил УК не отработала, услуги были ненадлежащего качества. Госжилнадзор запросил у компании документы для проверки, но та требования проигнорировала. Суд признал УК «Алые Паруса» виновной и назначил штраф за уклонение от проверки.