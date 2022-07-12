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Общество12 июля 2022 11:57

Грозы и сильный ветер: погода в Волгоградской области 13 июля

МЧС предупреждает о высоком риске пожаров в южной части региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
13 июля в регионе будет 32 градуса жары.

13 июля в регионе будет 32 градуса жары.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области сохраняется очень жаркая погода. Хотя синоптики и прогнозируют незначительное снижение температур в ближайшие дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 13 июля на термометрах будет +17...+22º ночью и +27...+32º днем. При этом в отдельных районах пройдут грозы, а на большей части ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

При таких погодных условиях нередко случаются природные пожары. МЧС напоминает волгоградцам, что разведение костров запрещено. Даже выброшенный на сухую траву окурок может спровоцировать серьезное ЧП. В ближайшие сутки, 12 и 13 июля, в Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Суровикинском, Чернышковском районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.