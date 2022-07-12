В Волгограде фонтан у «Авангарда» отремонтируют за 1,3 миллиона рублей

Фонтан - всегда излюбленное место детворы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фонтан в Кировском районе одно из любимых мест отдыха летом у жителей Кировского района. На площади перед кинотеатром «Авангард» пять лет назад сделали чудесное место для отдыха. Это едва ли не единственное место, где можно найти прохладу на улице в жару. К сожалению, не все жители бережно относятся к тому, что создают вокруг. Но мелкий текущий ремонт быстро возвращал объект к жизни. На этот раз администрация Волгограда заранее ищет подрядчиков, кто проведет комплексный ремонт фонтана и будет его обслуживать. Контракт запланирован до 30 сентября – окончания фонтанного сезона. Подрядчик должен заменить 5 насосов и 22 светильника, посмотреть сохранность решеток. Стоимость работ 1,3 миллиона рублей.

Ну а пока фонтан продолжает радовать волгоградцев и работает в указанные часы.