Волгоградка повесила на сироту-инвалида кредитов почти на миллион рублей

Волгоградка на суде вину не признает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде судят местную жительницу, которая обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества. В августе 2017 года женщина предложила знакомой сироте, которая является инвалидом 3 группы, оформить кредит на 360 тысяч рублей. Она обещала самостоятельно его погашать, но, получив деньги, этого не делала. На этом ее обманы не закончились. Волгоградка оформила на сироту-инвалида еще кредиты для покупки дорогой бытовой техники и не платила по ним. В общей сумме с августа по декабрь 2017 года мошенница обманула знакомую на 860 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Вину в инкриминируемых деяниях подсудимая не признает, - отметили в прокуратуре.

Прокуратура Центрального района настаивает на назначении 41-летней аферистке наказания в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 18 июля ожидается очередное судебное заседание, на котором выступит сторона защиты.