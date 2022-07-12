В Волгограде роддом №5 больше не принимает пациенток с ковидом

Роддом работает в обычном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В роддоме больницы №5 Краснооктябрьского района Волгограда вновь принимают всех беременных женщин и рожениц. Ковидных пациенток здесь больше нет. 12 июля 2022 года роддом вновь открылся после санитарной обработки и работает в штатном режиме, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- В медучреждение уже поступили первые пациентки для родоразрешения, - рассказали в облздраве.

Напомним, в пик заболеваемости COVID-19 роддом больницы Ильича был основным ковидным госпиталем для будущих мам и рожениц. Под коронавирус его отдали одним из первых – в начале апреля 2020 года. Целый год здесь помогали женщинам с подтвержденным диагнозом. В мае 2021-го медучреждение уже возвращалось к обычному режиму работы, но вновь стало ковидным в июле прошлого года.

Если заболеваемость вновь пойдет вверх, что не исключено, то роддому вновь могут вернуть статус инфекционного. Все оборудование, закупленное во время пандемии, осталось на месте. А пока беременным волгоградкам с коронавирусом будут помогать в отделении на базе больницы №7.