Под Волгоградом школьники ради девушки угнали иномарку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе двое школьников решили помочь своей подруге ночью добраться до дома. Но их поступок вряд ли можно назвать благородным. Подростки ради девушки угнали чужой автомобиль. В полицию обратился 65-летний житель хутора Суходол, который сообщил об угоне ночью его машины «Chevrolet». Наряд ДПС получил ориентировку и нашел иномарку недалеко от дома мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы ГИБДД вместе с оперативниками уголовного розыска нашли угонщиков, которыми оказались подростки 15 и 16 лет. Они рассказали, что на чужом автомобиле хотели подвезти свою подругу. Они проехали несколько километров и сломали машину, которая дальше ехать не могла. Школьники бросили ее и убежали.

- По данному факту проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - отметили в региональном Главке МВД.