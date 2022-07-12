В Волгоградской области с июня утонуло 12 взрослых и 3 детей

Следком призывает жителей соблюдать правила безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 июля волгоградский следком озвучил неутешительную статистику: с июня этого года на водоемах утонуло 15 человек, из них 3 – дети. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Так, 9 июня 15-летний подросток купался в Волге в Советском районе Волгограда. Школьник катался на тарзанке, сорвался в воду и не смог выбраться. 18 июня при трагичных обстоятельствах на севере города погибла 11-летняя девочка. Она зашла в реку, чтобы намочить ноги, поскользнулась и утонула.

Еще двое погибших из Урюпинского района. Женщина 42 лет и мужчина 45 лет, будучи пьяными, полезли купаться. Они также не смогли доплыть до берега. В Алексеевском районе 60-летний житель утонул, спасая внуков 5 и 7 лет.

Не менее ужасный случай произошел в Михайловке. Там 35-летняя мать с ребенком провалились в яму. Женщина утонула, а малыша спасли очевидцы.

Волгоградцам напоминают о необходимости соблюдения требований безопасности.

- Купайтесь исключительно в трезвом состоянии, в специально оборудованных местах, не заплывая, при этом, за буйки. Будьте бдительны в отношении поведения детей на водоемах, не оставляйте несовершеннолетних без присмотра взрослых, - добавили в следкоме.