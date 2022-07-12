«Тут руины»: в историческом здании в центре Волгограда обрушился карниз

Фото: Сергей Островский.

Сегодня, 12 июля, в Центральном районе Волгограда в историческом доме №7 на улице Чуйкова обрушился карниз. Само здание относится к объектам культурного наследия, его не так давно отреставрировали. Сейчас там функционирует Областное статистическое управление.

О произошедшем сайту volgograd.kp.ru рассказал общественник Сергей Островский. Волгоградец, который всегда обращает внимание на городские проблемы, проходил мимо места ЧП и поговорил с очевидцами.

- Я предполагаю, что тут рухнул карниз после капитального ремонта, реставрации здания. Будем выяснять, насколько это несло угрозу здоровью и жизни определённых лиц. Тут все в руинах в данный момент, - рассказал Сергей Островский. – Выглядит это ужасно страшно, катастрофично.

Отметим, что на место оперативно приехала спецтехника, а сотрудники бросились разгребать завалы.

Этот здание было построено еще в довоенные годы. До Октябрьской революции там находилась Мариинская гимназия, а в 30-е годы там был кинозал. В годы войны в помещении работал штаб Волжской военной флотилии, а после Сталинградской битвы этот дом остался стоять, практически не пострадал от бомбежек. Были повреждены украшения на фасаде здания. Сейчас там находится Волгоградстат.