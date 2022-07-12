С 16 июля электрички будут останавливаться на Мамаевом кургане в Волгограде

Электрички частично изменят график. Фото: ПривЖД

В Волгограде начиная с субботы, 16 июля 2022 года, пригородные поезда будут делать остановку на Мамаевом кургане. Из-за этого изменится расписание движения электричек, которые ходят по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании Волгоградтранспригород.

Электрички Шпалопропитка – Аэропорт будут ходить по действующему расписанию до остановки Бакинская. Далее последует минутная остановка на станции у главной высоты России. Так, поезд №6742/6741 на Мамаевом кургане будет останавливаться в 10.10 с прибытием в воздушную гавань в 10.34. Пригородный поезд №6722/6721 на кургане будет делать остановку в 14.05, в аэропорт прибудет в 14.29. Электричка №6708/6707 будет в 15.10 на кургане, в 15.34 – на конечной, №6712/6711 - в 18.02 и 18.26 соответственно.

Электричка №6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт изменит расписание уже после остановки Руднева. На Акварели она будет в 19.07, на станции Волгоград-2 – в 19.18, на Волгоград-1 - в 19.24, на Мамаевом кургане - в 19.33, на конечной – в 19.57.

Поезд №6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка из Аэропорта будет отправляться в 14.45, в Гумраке будет в 14.51, на Мамаевом кургане минутная остановка в 15.10, на станции Волгоград-1 – в 15.20 с прибытием на Шпалопропитку в 16.11.

Электричка №6730/6729 будет уходить из воздушной гавани в 17.27, на кургане будет в 17.50, на вокзале Волгоград-1 – в 17.59 и далее пойдет по действующему расписанию. Поезд №6746/6745 от Аэропорта пойдет в 19.13, на кургане будет в 19.39 и после пойдет по прежнему расписанию. Еще один поезд - №6736/6735 из Аэропорта будет отправляться в 20.09, на кургане будет в 20.31, на станции Волгоград-1 – в 20.41, на Шпалопропитке - в 21.32.