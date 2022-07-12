В Волгоградской области к ноябрю отремонтируют памятник «Соединение фронтов» в Пятиморске

Памятник приведут в порядок к 1 ноября. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области активно готовятся к 80-летию Сталинградской битвы и приводят в порядок памятники. На этот раз на сайте госзакупок появился лот ценой 7 миллионов 128 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен привести в порядок монумент «Соединение фронтов» в городе Пятиморск Волгоградской области. Он относится к объектам культурного наследия. Также предстоит обустроить территорию вокруг места соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов: сделают подъезды для инвалидов, посадят деревья и цветы, установят скамейки и фонари, отремонтируют дорогу.

Сам аукцион состоится 19 июля, а победителя объявят 21 июля. Срок выполнения работ указан до 1 ноября 2022 года. Видимо, чтобы с масштабом отметить 19 ноября – 80-летие начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.