В Волгограде готовится к открытию второй пляж

Водолазы очищают дно у острова Сарпинский. Фото: Архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде началась подготовка прибрежной зоны для открытия пляжа на Сарпинском. Водолазы муниципальной службы спасения начали обследование дна в акватории острова, к этому позволило приступить снижение сброса воды на Волжской ГЭС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии. Специалисты очищают дно Волги от мусора, веток, осколков.

- Ранее администрация Кировского района организовала экспертизу проб воды и почвы на острове Сарпинском на соответствие требованиям СанПин и начала оборудовать инфраструктуру на прибрежной территории. В зависимости от заключения специалистов санитарно-эпидемиологической службы будет определен статус площадки, - отметили в администрации Волгограда.

Напомним, первый пляж в 2022 году в Волгограде открылся в июне на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе.