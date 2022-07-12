За неделю в Волгоградской области выявили 266 нелегалов

Полиция проводит профилактическую операцию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В рамках профилактической операции «Нелегал-2022» в Волгоградской области выявили 266 мигрантов, находящихся на территории РФ незаконно или с нарушениями. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, полиция с 27 июня по 4 июля проверяла места, где работают иностранцы, а также машины, на которых могли перевозить мигрантов.

Большая часть нелегалов приехала на заработки с нарушениями. По информации МВД, таких эпизодов установили 180. Остальных неправильно оформили на работу. Стражи порядка составили протоколы, выписав штрафы на 547 тысяч рублей. из них 308 уже выплатили. Часть мигрантов выдворили из страны.

- Выявлено 20 преступлений в сфере миграции, возбуждено 8 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ. Возбуждено 5 уголовных дел по иным преступлениям, выявленным в ходе комплексной оперативно-профилактической операции, - уточнили в полиции.