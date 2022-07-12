Волгоградские аграрии убрали первый миллион тонн зерна

Уборочная страда началась во всех районах области. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Волгоградские фермеры и крупные аграрные комплексы сообщили об уборке одного миллиона тонн зерна. Это в основном продовольственное зерно 3 и 4 класса. Урожайность в этом году высокая. Например, в АО «Аксайское», одном из крупных хозяйств Волгоградской области, она достигает 35 центнеров с гектара. Озимых здесь убрали с площади 5,6 тысяч гектаров. Посмотреть на уборку и оценить работу предприятия приехал губернатор Андрей Бочаров. Он поблагодарил крестьян за их большой труд и поздравил с началом успешной уборочной кампании. Ну и сел за руль комбайна, чтобы на себе прочувствовать, как нелегко дается хлеб на столе.

- В амбарах будет достаточно хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Волгоградской области, страны и сформировать экспортный фонд зерна, - уверен Андрей Бочаров.

Уборка началась во всех районах Волгоградской области. План в 2022 году составляет 4,7 миллионов тонн зерна. Для того, чтобы его выполнить, в регионе засеяли больше полей. Правда, сами фермеры жалуются на невысокие закупочные цены на зерновые. Причина в больших остатках прошлого года, высокой урожайности в этом.