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Общество12 июля 2022 7:47

Волгоградские аграрии убрали первый миллион тонн зерна

Уборка началась во всех районах Волгоградской области
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Уборочная страда началась во всех районах области.

Уборочная страда началась во всех районах области.

Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Волгоградские фермеры и крупные аграрные комплексы сообщили об уборке одного миллиона тонн зерна. Это в основном продовольственное зерно 3 и 4 класса. Урожайность в этом году высокая. Например, в АО «Аксайское», одном из крупных хозяйств Волгоградской области, она достигает 35 центнеров с гектара. Озимых здесь убрали с площади 5,6 тысяч гектаров. Посмотреть на уборку и оценить работу предприятия приехал губернатор Андрей Бочаров. Он поблагодарил крестьян за их большой труд и поздравил с началом успешной уборочной кампании. Ну и сел за руль комбайна, чтобы на себе прочувствовать, как нелегко дается хлеб на столе.

- В амбарах будет достаточно хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Волгоградской области, страны и сформировать экспортный фонд зерна, - уверен Андрей Бочаров.

Уборка началась во всех районах Волгоградской области. План в 2022 году составляет 4,7 миллионов тонн зерна. Для того, чтобы его выполнить, в регионе засеяли больше полей. Правда, сами фермеры жалуются на невысокие закупочные цены на зерновые. Причина в больших остатках прошлого года, высокой урожайности в этом.