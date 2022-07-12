В Волжском на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Пожар потушили быстро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в Волжском в 6 утра 12 июля. Жители одной из пятиэтажек почувствовали запах дыма. Они вызвали пожарных, которые были на месте уже через несколько минут. Расчеты 32-й пожарной части справились с огнем достаточно быстро: использовали для тушения автолестницу. В 6-14 пламя потушили.

Как сообщили сайту Volgograd.kp.ru в МЧС по Волгоградской области, на пожаре пострадал 41-летний мужчина.

По информации источника в оперативных службах, мужчина после полученных ожогов не выжил. Сейчас сотрудники пожарной лаборатории выясняют, что стало причиной ЧП. Известно, что горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра.