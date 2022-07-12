В Волгограде грузовик насмерть сбил пожилую женщину

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Почти ежедневно на дорогах Волгограда и области случаются смертельные аварии. Дорожная трагедия произошла и накануне. 11 июля в Ворошиловском районе пенсионерка погибла под колесами грузовика. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 48-летний водитель на «Volvo FH 12» в 11.30 напротив дома №25 по улице Череповецкой сбил 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Однако спасти пожилую волгоградку медикам не удалось, она скончалась.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - отметили в региональной полиции.