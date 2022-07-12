В Волгограде волонтеры вытащили из трехметровой ямы беременную собаку

Фото: приют Лисена.

Зоозащитники волгоградского приюта «Лисена» продолжают помогать бездомным животным, попавшим в беду. Накануне волонтер Александр Макаров вытащил из трехметровой ямы беременную собаку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в приюте, бродяга упала туда несколько дней назад и не могла выбраться. Неравнодушные люди и сами пробовали ей помочь, но безрезультатно.

- Волонтер нашего приюта в каких только ямах и колодцах уже не побывал! Вот и на этот раз задача им была выполнена, - рассказала директор приюта Наталья Миндрина.

Собаке оказали помощь и нашли место в вольере. В приюте ожидается пополнение. Напомним, ранее волонтеры вытащили из колодца бездомное животное.