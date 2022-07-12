Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о главном овоще июля

Кабачок - находка для тех, кто сидит на диете. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Июль в Волгограде – месяц жары, палящего солнца и гроз. Эксперты регионального Роспотребнадзора советуют волгоградцам в середине лета есть как можно больше сезонных овощей – молодой горошек и картофель, огурцы и помидоры, баклажаны и брокколи, фенхель и другие. Особое внимание санитарные врачи обращают на кабачок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ведомстве.

В июле кабачок нежный и сладкий, готовить и есть его можно вместе с кожурой. Вариантов блюд множество – оладьи, рагу, жареные, запеченные и даже сырые кабачки в салате. В этом овоще мало калорий, много клетчатки и практически нет жирных кислот. 95% кабачка – это вода, зато в оставшихся 5% много магния, калия и железа, которые полезны для сердца и сосудов. А еще необходимые организму витамин В1 и фолиевая кислота. В целом кабачок - находка для тех, кто сидит на диете и заботится о своем здоровье.