Жителям Волгоградской области предстоит испытать магнитную бурю

В июле волгоградцев ожидают несколько магнитных бурь Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Метеозависимые жители Волгограда и области в ближайшие дни могут испытывать недомогание. В регионе ожидаются магнитные бури. Возмущение геомагнитного поля земли мощностью 4 балла начнется в полночь 13 июля и продлится до полудня среды. Вероятность магнитной бури оценивается в 30%. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Также сильная солнечная активность прогнозируется утром 14 июля. В целом до конца второго летнего месяца в Волгоградской области ожидается еще несколько магнитных бурь. Возмущение геомагнитного поля мощностью 4 балла будет 22 и 24 июля. Но между этими днями метеозависимых волгоградцев ждет еще большее испытание. 23 июля будет магнитная буря в 5 баллов из 10 возможных.