Волгоградские подростки массово попадают в аварии на скутерах и мопедах

Родителей просят хорошо подумать прежде, чем покупать подростку скутер или мопед. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Этим летом в Волгоградской области среди подростков массовое увлечение скутерами и мопедами. Добрые родители покупают дорогую игрушку своим чадам, но забывают про то, что выезд на дорогу возможен только после 16 лет и обучения на права категории М или А в зависимости от мощности двигателя. За десять дней июля произошло уже шесть аварий, в которых пострадали 10 несовершеннолетних: у них ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, травмы головы. Все они были за рулем мотоциклов, мопедов, скутеров или сидели сзади.

Кстати, за управление тем же мопедом несовершеннолетними предусмотрен штраф. Если подростку уже 16 и больше, то придется заплатить от 1 до 15 тысяч рублей, а сам транспорт отправляется на штрафстоянку. Если подросток младше, то родители понесут административную ответственность. Если же взрослый владелец передал право управление несовершеннолетнему, то ему придется раскошелиться на 30 тысяч рублей. Таков закон.

Волгоградская полиция просит родителей не давать взрослые «игрушки» детям. Это приводит к тяжелым травмам и весомым штрафам.