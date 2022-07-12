Волгоградский облсуд 2 августа рассмотрит апелляцию по делу Романа Гребенюка

2 августа облсуд рассмотрит апелляционные жалобы сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденным за убийство риелтора из Волгограда Романа Гребенюка могут ужесточить наказание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, потерпевшая сторона и прокуратура требуют увеличить сроки Анне Мелконян, Арману Смбатяну и Арсену Мелконяну. Апелляционное представление служитель Фемиды рассмотрит 2 августа.

Сами же виновники просят их отпустить, оправдать и заново рассмотреть уголовное дело.

- Адвокат Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, - уточнили в суде.

Напомним, в марте этого года Мелконяну, забившему Гребенюка до смерти, дали 11 лет колонии строгого режима, Смбатяну – 7 лет, а Анне Мелконян – 5,5 лет.