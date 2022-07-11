В Волгограде у водителя случился инсульт, иномарка влетела в столб

Автомобиль врезался в столб и несколько раз перевернулся. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Камеры видеонаблюдения в Дзержинском районе Волгограда ранним утром 11 июля 2022 года запечатлели момент жуткой аварии. Иномарка на скорости вылетела с дороги перед круговой развязкой на проезде Дорожников и Землячки, врезалась в столб и несколько раз перевернулась. ДТП случилось после того, как 73-летнего водителя «Лифан Солано» прямо за рулем разбил инсульт, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- 73-летний водитель «Лифан Солано» напротив дома № 41 на улице Землячки в виду резкого ухудшения самочувствия не справился с управлением и совершил наезд на столб, - рассказали в пресс-службе ведомства.

От сильного удара иномарка буквально превратилась в груду железа. В больницу с места аварии увезли не только водителя, но и его 67-летнюю пассажирку.