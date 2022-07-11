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Общество11 июля 2022 15:06

71 тысяча волгоградцев прошла диспансеризацию после COVID-19

Всего профилактические медосмотры охватили более 585 тысяч жителей региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Врач назначает углубленное обследование по показаниям.

Врач назначает углубленное обследование по показаниям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 585 тысяч жителей Волгограда и области прошли с начала года бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. После перенесенного COVID-19 понадобилось углубленное обследование 71 тысяче волгоградцев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Углубленную диспансеризацию после ковида каждый волгоградцев может пройти по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Обращаться к врачу имеет смысл через два месяца после выздоровления. Помимо лабораторных и инструментальных исследований пациентам назначают тест шестиминутной ходьбы, чтобы исключить развитие хронических заболеваний. Если есть показания, врач отправит на второй этап диспансеризации к узким специалистам. Также волгоградцы получают направление на медицинскую реабилитацию.

Если в городе поликлиника близко от дома, то в селах медосмотры проводят в передвижных модулях здоровья. Бригады, в состав которых входят педиатры, терапевты, кардиологи, эндокринологи, неврологи и другие специалисты, с начала года обследовали более 42 тысяч человек. Пациентов из групп риска направили в больницы на лечение.