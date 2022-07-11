В Волгограде за 10 млн отреставрируют памятник «Гаситель»

"Гаситель" будут реставрировать до 1 ноября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда объявила аукцион для определения подрядчика, который займется реставрацией «Пожарного парохода «Гаситель». У памятника речникам Волжского бассейна нужно будет привести в порядок чашу бассейна, корпус, обновить облицовку стелы. Также будут запланированы и другие виды работ, рассказали в мэрии. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, минимальная цена аукциона составит 10 миллионов 118 тысяч рублей.

Заявки для участия в торгах будут приниматься до 19 июля. Реставрация памятника «Гаситель» на набережной будет проходить с момента подписания контракта до 1 ноября 2022 года.

- Реставрация памятника, расположенного в одноименном сквере, станет завершающим этапом по приведению в порядок всей этой территории вдоль Волги, - отметил в мэрии.