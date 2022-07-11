В Волгограде 12 июля электричество временно отключат в четырех районах

Электричество во вторник отключат в четырех районах Волгограда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде предстоящий вторник не обойдется без планового отключения электричества в жилых домах. В разных частях города без света останутся почти 30 улиц. Частично будут обесточены 4 района областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 12 июля не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 без электроприборов будут обходиться жители ул. Зеленая зона, 11, 12, ул. Башкирской, 39, 41, 47, 49, 51, ул. Богуйской, 15, ул. Ольги Ковалевой, 70-86, 71, 73, 81, п. 4-й участок, 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ул. Буровой, 10-16, 20, ул. Туристов, 7б, ул. Богучарской, 1, 3, ул. Ромадановской, 4, 6, ул. Большереченской, 1. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 33, 35, 37, 39, ул. Кутузовскую, 1, 3, ул. Савкина, 4, с 9.00 до 15.00 - пер. Серебряный, 48, 48а, 48б.

В Советском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Тверская, 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 159, 160-167, ул. Рабочая, 103, 107, ул. Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Красноволжская, 104а, 106, 114, 120а, 126, 128, ул. Садовая, 106, 110, 114, 118, 122, ул. Каральская, 98, 100-113, 108а, ул. Крестьянская, 106, 106б, 107-111, 108-116, 114а, 117а, 119-129, ул. Новочеркасская, 100-106, 101-129, 103а, 112, 124а, пер. Крестьянский, 105, ул. Смычки, 100-138, 107-111, ул. Тракторная, 100-114, 115, ул. Крайняя, 101-123, 108-114. В Красноармейском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Арсеньева, 4, 6, ул. Колесной, 70-88, 88а, ул. Куйбышева, 87-107.